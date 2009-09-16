Стадион в Варшаве будет стоить на 130 млн. долл. дороже

Национальный стадион в столице Польши, который строится в рамках подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, обойдется полякам в 540 млн. долларов, а не, как ранее планировалось, в около 410 млн. долларов (по нынешнему курсу 2,9 злотого за доллар).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствуют данные Национального центра спорта (NCS), который обнародовал новую информацию о стоимости сооружения стадиона после того, как издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило, что смета строительства увеличена с ранее планируемых 1,2 млрд. до почти 2 млрд. злотых.

По данным NCS, которыми располагает УНИАН, стоимость стадиона составит 1,57 млрд. злотых (плюс 22% НДС). Национальный центр отметил, что сумму налога не следует учитывать, поскольку проект полностью финансируется из государственного бюджета, и налог вернется в бюджет.

В NCS также заметили, что эта сумма на 110 млн. долларов меньше, чем определенная в проекте, подготовленным фирмой JSK Architekci совместно с Национальным центром спорта.

Согласно обнародованным данным, проект и надзор за его реализацией будет стоить 17 млн. долларов, первый этап строительства стадиона (демонтаж конструкций старого стадиона и подготовка места под сооружение нового) обошелся в 37 млн. долларов, а второй этап - непосредственно строительство стадиона - обойдется в 430 млн. долларов.

40 млн. долларов планируется потратить на дополнительное оснащение стадиона (среди прочего, на экраны и системы безопасности), 1,7 млн. долларов - на техническую экспертизу и 10 млн. находятся в резерве.

Пресс-секретарь NCS Дарья КУЛИНСКАЯ в комментарии УНИАН заметила, что слова министра спорта Польши Мирослава ДЖЕВЕЦКОГО о том, что благодаря кризису польскому правительству удается сэкономить 30% на стоимости строительства объектов к Евро-2012, касались отдельного контракта, а не общей сметы сооружения национального стадиона.

Она в то же время подчеркнула, что строительство стадиона обойдется дешевле, чем определил проектант.

Как сообщал УНИАН, в начале мая NCS подписал с польско-немецко-австрийским консорциумом контракт на строительство Национального стадиона в Варшаве, который должен быть построен к маю 2011 года.

Объявленный еще в ноябре 2008 года тендер на эти работы выиграл консорциум Hydrobudowa Polska SA (Польша), PBG z Alpine Bau Deutschland AG (Германия), Alpine Bau GMBH (Австрия) и Alpine Construction Polska Sp. z o.o.

Справка УНИАН. Национальный стадион на 55 тысяч зрителей в польской столице будет включать коммерческие площади под рестораны, выставочные и конференц-залы, клубы, магазины, фитнес-клубы, музей спорта, а также двухуровневый подземный паркинг на 1800 автомобилей.

На стадионе будут отдельные места для 860 журналистов, 2000 «премиум-мест» для специальных гостей, около 900 VIP-мест, а также для болельщиков, которые перемещаются на инвалидных колясках.