Официальную одежду на Евро-2012 будет шить польская фирма

Польская фирма Bytom S.A. выиграла тендер UEFA на проектирование и пошив официальной одежды на Евро-2012, сообщили УНИАН в компании.

Собеседник агентства не назвал сумму контракта, сославшись на коммерческую тайну.

Он также не уточнил, когда фирма планирует подписать контракт.

Согласно официальному сообщению фирмы, Bytom должен разработать, пошить и доставить одержу для членов комиссии и другого персонала UEFA, хостесс и официальных ассистентов.

В тендере, объявленном в мае, принимали участие больше десятка фирм из всей Европы.

Справка УНИАН. Bytom является одной из старейших фирм, занимающихся пошивом одежды.

Первая фабрика, которая входит в состав фирмы, начала работать в 1945 году.

С 1995 года акции Bytom котируются на Варшавской фондовой бирже.

Компания продает свою одежду, кроме Польши, в Германии, Франции, Англии, США и Италии.