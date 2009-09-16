Официальную одежду на Евро-2012 будет шить польская фирма
Bytom выиграла тендер УЕФА
Польская фирма Bytom S.A. выиграла тендер UEFA на проектирование и пошив официальной одежды на Евро-2012, сообщили УНИАН в компании.
Собеседник агентства не назвал сумму контракта, сославшись на коммерческую тайну.
Он также не уточнил, когда фирма планирует подписать контракт.
Согласно официальному сообщению фирмы, Bytom должен разработать, пошить и доставить одержу для членов комиссии и другого персонала UEFA, хостесс и официальных ассистентов.
В тендере, объявленном в мае, принимали участие больше десятка фирм из всей Европы.
Справка УНИАН. Bytom является одной из старейших фирм, занимающихся пошивом одежды.
Первая фабрика, которая входит в состав фирмы, начала работать в 1945 году.
С 1995 года акции Bytom котируются на Варшавской фондовой бирже.
Компания продает свою одежду, кроме Польши, в Германии, Франции, Англии, США и Италии.