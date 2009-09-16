Львов получил 50 млн. грн. на стадион к Евро-2012

Львов уже получил 50 млн. грн.. на строительство стадиона к Евро-2012, до конца года планируется поступление еще 50 млн. грн., - сообщил сегодня во время брифинга городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ.

Мер Львова отметил, что, когда строительство стадиона в Львове лишь начиналось, то к перспективам этого строительства многие относились очень скептически.

«Многие скептики говорили, что нам это не нужно. Однако мы все-таки достигли государственного софинансирования строительства стадиона. Следующие 200 млн. грн., обещанные государством на стадион, поступят в 2010 году», - проинформировал А.САДОВЫЙ.

Кроме того, городской председатель сообщил, что Львов получил от правительства 31 млн. грн. на ремонт дорог, которые входят в план-график подготовки города к Евро-2012.