Минэкономики определило того, кто начнет строить терминал аэропорта ”Львов”

Определен исполнитель подготовительных работ по строительству терминала Львовского аэропорта к Евро-2012.

Как сообщил сегодня во время заседания сессии Львовского облсовета председатель Львовской ОГА Николай КМИТЬ, Министерство экономики уже определило исполнителя подготовительных работ для строительства нового терминала ГП «Международный аэропорт «Львов». Согласно решению единственным исполнителем стала компания «Альтис-Холдинг». Объем подготовительных работ будет составлять 40 млн. грн.

Справка УНИАН. Строительная компания «Альтис-Холдинг» работает на строительном рынке Украины с 1995 года. В состав строительной корпорации «Альтис-Холдинг» в настоящее время входят 14 компаний. Общее количество объектов, в которых холдинг принимал участие, – более 50.