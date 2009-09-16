«Динамо» - «Рубин»: на кого ставят букмекеры

По мнению специалистов британской букмекерской конторы William Hill, у «Динамо» есть все шансы победить чемпиона России 2008 года, пишет Дело. Ставки на победу столичных принимаются, как 1,91 к 1. на ничью – 3,25 к 1, на победу «Рубина» - 4,20 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события).

А вот украинская букмекерская контора «Фаворит», после запрета в Украине игорного бизнеса в мае 2009 года, принимает ставки только через Интернет. Однако и украинские букмекеры отдают предпочтение украинцам. Ставки на победу игроков Валерия Газаева – 1,80 к 1, на «Рубин» - 3,80 к 1, ничью оценили в 3,50 к 1.

Однако в целом у «Динамо» нет шансов в Лиге Чемпионов. По мнению букмекеров вероятность выхода столичного клуба из группы 12 к 1, в то время как у «Барселоны» и «Интера» шансов намного больше - 8 к 15 и 15 к 8 соответственно.

Что же касается результатов турнира, то в качестве самого вероятного победителя букмекеры Bwin видят испанский «Реал» - 4,30, на втором месте идет прошлогодний триумфатор Лиги, еще один представитель Испании – «Барселона» - 5,00.

На матче «Динамо» - «Рубин» ожидается настоящий аншлаг. По состоянию на утро вторника было реализовано 90% всех билетов. «Уже продано 12 тыс. билетов», - сообщил директор департамента «Динамо» по работе с общественностью Николай Несенюк. По его словам, сейчас еще можно приобрести самые дорогие билеты (все билеты продавались по цене 100 – 500 грн.).

КАЛЕНДАРЬ ИГР ДИНАМО В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ:

1 тур. 16 сентября. «Динамо» - «Рубин», «Интер» - «Барселона».

2 тур. 29 сентября. «Рубин» - «Интер», «Барселона» - «Динамо».

3 тур. 20 октября. «Барселона» - «Рубин», «Интер» - «Динамо» .

4 тур. 4 ноября. «Рубин» - «Барселона», «Динамо» - «Интер».

5 тур. 24 ноября. «Рубин» – «Динамо», «Барселона» – «Интер».

6 тур. 9 декабря. «Интер» - «Рубин», «Динамо» - «Барселона».