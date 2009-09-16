Матч «Динамо» - «Рубин» покажет Первый национальный

Национальная телекомпания Украины приобрела права на все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом Телекритикесообщил первый вице-президент НТКУ Михаил Кобля.

Цена соглашения не разглашается - по словам Михаила Кобли, это коммерческая тайна.

Таким образом, сегодня Первый национальный покажет матч «Динамо» (Киев, Украина) - «Рубин» (Казань, Россия). Начало трансляции - в 21:45.

Напомним, права на Лигу Европы пыталась приобрести ТРК «Украина», а на Лигу чемпионов - ТЕТ. По словам директора канала «Футбол» Александра Денисова, «Украина» не смогла приобрести права из-за завышенной цены. Подобная ситуация 27 августа произошла с матчем Суперкубка УЕФА «Шахтер» - «Барселона.