Строительство аэропорта в Донецке начнется уже через месяц

В Донецке строительство аэропортного комплекса к чемпионату Европы по футболу Евро-2012 начнется уже 10-15 октября текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на встрече с журналистами председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК.

Он напомнил, что в рамках подготовки к Евро-2012 государством «принято политическое решение» о выделении 1,3 млрд. грн. на строительство в Донецке современного аэропорта. Также, по словам А. БЛИЗНЮКА, уже получены практически все необходимые решения и разрешения на начало работы, определен генеральный подрядчик – финансово-промышленная группа «Альтком».

Он констатировал, что уже 21 сентября в Донецке, в отеле «Донбасс Палас», состоится презентация проекта аэровокзального комплекса, который был разработан отечественными специалистами, но окончательно доработан одной из хорватских фирм.

На месте строительства проведены все подготовительные работы и «числа 10-15 октября» строители начнут «строительство нулевого цикла», отметил глава облсовета, добавив, что строительство продлится от 18 до 24 месяцев.

Он также заверил, что Донецк успеет построить новый аэропорт. «Я уверен, что мы его построим, успеем. Я на 100% гарантирую прием 31 тысячи пассажиров в течение 10 часов в Донецком аэропорту», – сказал А. БЛИЗНЮК.

Также он отметил, что сейчас Донецкий аэропорт является областной коммунальной собственностью, но «Донецкий облсовет не есть специалист по управлению аэропортами». Поэтому параллельно со строительством облсовет будет заниматься поисками компании-специалиста по управлению этим аэропортом.

А. БЛИЗНЮК также «выдал секрет» журналистам, сообщив, что по инициативе народного депутата Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА (Партия регионов), аэропорт будет носить имя известного земляка, уроженца донецкого края композитора Сергея Прокофьева