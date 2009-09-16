Результаты матчей Лиги чемпионов
Играют группы А-D
Состоялись первые матчи группового раунда Лиги чемпионов
Группа А
Маккаби Хайфа - Бавария 0:3 (ван Бюйтен 64, Мюллер 85, 88)
Ювентус - Бордо 1:1 (Яквинта 63 - Плашил 74)
Группа B
Вольфсбург - ЦСКА Москва 3:1 (Графите 36, 40 пен., 86 - Дзагоев 76)
Бешикташ - МЮ 0:1 (Скоулз 77)
Группа C
Цюрих - Реал 2:5 (Маргайрас 65 пен., Эгертер 66 - Роналду 28, 90, Рауль 33, Игуаин 45, Гути 90+4)
Марсель - Милан 1:2 (Хайнце 49 - Индзаги 27, 74)
Группа D
Атлетико - АПОЕЛ 0:0
Челси - Порту 1:0 (Анелька 48)
Напомним, сегодня состоятся первые матчи группового раунда в группах E-H
Группа E. Лион - Фиорентина, Ливерпуль - Дебрецен
Группа F. Интер - Барселона, Динамо - Рубин
Группа G. Штутгарт - Рейнджерс, Севилья - Униря
Группа H. Олимпиакос - АЗ Алкмар, Стандард - Арсенал.