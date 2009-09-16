Результаты матчей Лиги чемпионов

14:09, 16 сентября 2009
Футбол 2012
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Играют группы А-D

Состоялись первые матчи группового раунда Лиги чемпионов

Группа А

Маккаби Хайфа - Бавария 0:3 (ван Бюйтен 64, Мюллер 85, 88)

Ювентус - Бордо 1:1 (Яквинта 63 - Плашил 74)

Группа B

Вольфсбург - ЦСКА Москва 3:1 (Графите 36, 40 пен., 86 - Дзагоев 76)

Бешикташ - МЮ 0:1 (Скоулз 77)

Группа C

Цюрих - Реал 2:5 (Маргайрас 65 пен., Эгертер 66 - Роналду 28, 90, Рауль 33, Игуаин 45, Гути 90+4)

Марсель - Милан 1:2 (Хайнце 49 - Индзаги 27, 74)

Группа D

Атлетико - АПОЕЛ 0:0

Челси - Порту 1:0 (Анелька 48)

Напомним, сегодня состоятся первые матчи группового раунда в группах E-H

Группа E. Лион - Фиорентина, Ливерпуль - Дебрецен

Группа F. Интер - Барселона, Динамо - Рубин

Группа G. Штутгарт - Рейнджерс, Севилья - Униря

Группа H. Олимпиакос - АЗ Алкмар, Стандард - Арсенал.

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