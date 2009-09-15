Платини поздравил Украину: гостиницы взяли ниоткуда

Президент УЕФА Мишель Платини отметил прогресс Украины и Польши в подготовке к Евро-2012. Об этом сообщает сайт Footboll.ua со ссылкой на Reuters.

"Ситуация перешла от красного к желтому. Это прекрасная новость для нас, - заявил Платини журналистам после заседания исполкома УЕФА. - В Украине дела значительно улучшились, также как и у их партнеров Польши".

"Хочу поздравить украинские власти. Они вдруг взяли необходимые гостиницы ниоткуда. Я так и не понял, где они взялись, но сейчас они есть".

"Здорово, что в Украине ситуация перешла к желтому свету. Наша цель, как можно скорее получить зеленый свет".

Напомним, Киев точно стал городом Евро-2012, а Львов, Донецк и Харьков должны подтвердить на заседании УЕФА 30 ноября.