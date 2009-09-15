Украинские бездомные стали чемпионами мира по футболу

Победой сборной Украины завершился в Милане (Италия) чемпионат мира-2009 по уличному футболу среди людей, находящихся в кризисной ситуации.

В финале 14 сентября украинская команда выиграла у португальцев со счетом 5:4 и получила "золото" мирового первенства. Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесского благотворительного фонда "Дорога к дому" Юлия ШЕЛУДЬКО.

Чемпионат мира по уличному футболу среди бездомных проводился в седьмой раз. Этот международный проект официально поддерживается уполномоченным ООН по вопросам спорта, благотворительным фондом УЕФА, Международной сетью уличной прессы (INSP) и футбольным клубом Manchester United. Его основная цель - интеграция через спорт людей, находящихся в кризисной ситуации.

По правилам, в соревнованиях могут принимать участие бездомные, беженцы, а также люди, избавляющиеся от алкогольной и наркотической зависимости.

Согласно статистике, проводимой организаторами, более 70 процентов игроков навсегда изменили свою жизнь к лучшему.

В Милан приехали 48 команд с пяти континентов. Для сборной Украины этот чемпионат был шестым. И до сих пор самым высоким достижением украинцев на таких соревнованиях было 3-место, завоеванное в 2005-м году в Эдинбурге. Перед началом турнира в Милане тренер национальной сборной Украины киевлянин Юрий БУЧАКОВ отметил, что задачи победить в чемпионате любой ценой перед командой не стоит. "Куда приятней будет переиграть в строгом и тактически грамотном стиле остальные сборные" - добавил он. Однако результат превзошел ожидания.

Участие украинских бездомных в Чемпионате мира осуществляется при организационной поддержке Одесского благотворительного фонда "Дорога к дому", десять лет назад включившегося в проект INSP - инициатора проекта.

В этом году поездка национальной сборной Украины в Милан стала возможной благодаря одесским меценатам.

Следующий чемпионат мира состоится в следующем году в Рио-де-Жанейро.