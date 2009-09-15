Тимошенко в 2010 году увеличит финансирование на ЧЕ-12 до 12,3 млрд

Правительство предлагает в 2010 году увеличить финансирование объектов Евро-2012 до 12,3 млрд. грн. против 8,7 млрд. грн. в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время общественного обсуждения проекта Государственного бюджета на 2010 год.

«Расходы на финансирование объектов Евро-2012 с учетом гарантий, с учетом всех расходов будут составлять 12,3 млрд. – это аэропорты, стадионы, гостиницы, дороги и все то, что мы профинансируем и что будет на десятки лет вперед самым лучшим и модерным по сравнению с другими странами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.