На матче Динамо - Рубин ожидается аншлаг

В среду на стадионе Динамо им. Лобановского киевское Динамо откроет еврокубковый сезон поединком первого тура группового этапа Лига Чемпионов против казанского Рубина.

Как сообщает российское издание Советский Спорт, на вечер понедельника было реализовано приблизительно 80 процентов всех билетов. В основном, в продаже остались самые дорогие - по 400 гривен. И даже не взирая на подобную сумму, стадион наверняка будет забит до отказа.

Напомним, что время начало матча - 21:45 по киевскому времени. Прямую трансляцию будет вести телеканал Спорт1.

Football.ua