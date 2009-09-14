Минспорта инициирует внедрение господдержки для Олимпийского

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта вместе с другими профильными ведомствами инициирует внедрение государственной поддержки для Национального спортивного комплекса “Олимпийский”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола в Верховной Раде сообщил министр семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

Он отметил, что об этом говорится в соответствующем законопроекте, который уже подготовлен. По его словам, документ имеет целью определить особенности функционирования НСК “Олимпийский” после проведения реконструкции. Министр подчеркнул, что одним из центральных пунктов законопроекта является предложение запретить отчуждение территории НСК “Олимпийский”, а также объектов, которые на ней находятся.

Ю.ПАВЛЕНКО призвал депутатов как можно скорее рассмотреть и принять данный законопроект, поскольку он направлен в поддержку украинского спорта.