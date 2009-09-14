На Олимпийском будут выполнены легкоатлетические требования

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, Национальный олимпийский комитет и Федерация легкой атлетики Украины 17 сентября подпишут соглашение об обеспечении выполнения требований Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) при реконструкции национального спортивного комплекса "Олимпийский".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минспорта, мероприятие состоится в рамках проведения традиционного "Дня открытых дверей" на стадионе.

Предусматривается, что в церемонии подписания документа примут участие министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, президент НОК Украины Сергей БУБКА, президент Федерации легкой атлетики Украины Валерий БОРЗОВ, спортсмены и тренеры национальных сборных команд Украины.

Справка УНИАН. В соответствии с проектом реконструкции, НСК "Олимпийский" останется многофункциональной ареной. Арена будет соответствовать требованиям УЕФА к стадионам категории "Элит" и стандартам стадионов Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Предусматривается, что спорткомплекс будет центром подготовки не только для легкоатлетов, но и спортсменов, которые занимаются другими видами спорта.

Для развития легкоатлетических видов спорта предусмотрены восемь беговых дорожек, сектора для прыжков в длину, тройного прыжка, толкания ядра, метания молота, метания диска и копья, прыжков с жердью и в высоту, забегов на 100 м и 100 м с барьерами.

Кроме футбольных матчей, легкоатлетических соревнований и соревнований по другим видам спорта, на арене планируется проведение различных культурно-массовых мероприятий.