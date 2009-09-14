Эксперты УЕФА 19-23 сентября будут проверять ход подготовки Украины к Евро-2012

Эксперты УЕФА с 19 по 23 сентября в рамках программы регулярного мониторинга будут проверять процесс подготовки спортивной инфраструктуры и аэропортов Украины к Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Местного организационного комитета Евро-2012.

В частности, 19-22 сентября состоится рабочий визит в Украину директора Евро-2012 Мартина КАЛЛЕНА. Предполагается, что он посетит Львов, Ивано-Франковск и Трускавец, где осмотрит аэропорты, имеющуюся гостиничную инфраструктуру и тренировочные базы. Кроме этого, М.КАЛЛЕН встретится с вице-премьер-министром Иваном ВАСЮНИКОМ и представителями органов государственной власти, ответственными за подготовку Евро-2012.

Также с рабочим визитом 20-22 сентября Украину посетит эксперт УЕФА по вопросам аэропортов Питер ХЕМПСОН. Он осмотрит состояние инфраструктуры международных аэропортов «Борисполь» и «Донецк» и проведет рабочие встречи по вопросам привлечения и эксплуатации временных терминалов как средства повышения пропускной способности этих аэропортов.

Подготовку отечественных стадионов к Евро-2012 в период 20-23 сентября проверит экспертная комиссия УЕФА по стадионам во главе с директором Департамента УЕФА по стадионам и безопасности Марком ТИММЕРОМ.

Как отметил директор турнира Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, сегодня УЕФА уделяет особое внимание ходу подготовки Украины к принятию финальной части предстоящего чемпионата Европы по футболу. По его словам, УЕФА осуществляет пристальный мониторинг и проверку готовности объектов украинской инфраструктуры накануне принятия 10 декабря решения о формате Евро-2012.

Вместе с тем, несмотря на достигнутый определенный прогресс в выполнении требований УЕФА, подчеркнул М.ЛУБКИВСКИЙ, украинской стороне еще предстоит много сделать для подготовки стадионов, аэропортов, тренировочных баз, а также создания условий для размещения гостей турнира.