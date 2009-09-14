В Одессе просят достроить объекты Евро-2012

Одесский областной совет просит руководство Украины предусмотреть в государственном бюджете на 2010 год средства на достройку объектов областной целевой программы подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к Президенту и Верховной Раде принято депутатским большинством на 26-й сессии облсовета по инициативе фракций Партии регионов и Блока Наталии ВИТРЕНКО.

Выступая на сессии, председатель облсовета Николай СКОРИК констатировал, что «финансирование ремонта и реконструкции всех объектов к Евро-2012 в Одесской области прекратилось после исключения исполкомом УЕФА Одессы из списка городов, принимающих матчи футбольного чемпионата».

Тем не менее, отметил Н.СКОРИК, необходимо закончить строительство ряда объектов, в частности, отремонтировать здания Одесского музея западного и восточного искусства, Государственной музыкальной академии им. Неждановой, Научной библиотеки им. Горького, достроить новый стадион ФК "Черноморец".

Справка УНИАН. 13 мая с. г. было обнародовано решение исполкома УЕФА о том, что игры чемпионата Европы по футболу 2012 года пройдут в Киеве, Львове, Донецке и Харькове, а также в польских городах - Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Познани. Украинские города Днепропетровск и Одесса, как и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не рассматриваются как основные или резервные.