Донецкий аэропорт начнут строить в конце сентября

На месте сооружения нового аэровокзального комплекса в Донецке уже ведутся работы по подготовке участка, а непосредственное строительство начнется в конце сентября.

Как сообщили УНИАН в информационном центре «Украина-2012», об этом сказал начальник Главного управления капитального строительства Донецкой облгосадминистрации Олег КИЗИМЕНКО.

«У нас уже есть проект строительства – теперь же ожидаем, что его утвердят эксперты Минрегионстроя. Если получим положительную оценку, сможем начать основные строительные работы», - сказал О.КИЗИМЕНКО. Он отметил, что в случае возникновения проблем с финансированием, рассматривается запасной вариант - достройка терминалов к уже существующему зданию аэропорта.

О.КИЗИМЕНКО также сообщил, что в связи со строительством нового аэровокзального комплекса будет изменена транспортная сеть вблизи аэропорта таким образом, чтобы гости, которые прилетят в Донецк на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, сразу могли попасть в транспортный поток. С этой целью планируется сооружение станции метро возле аэропорта, а также перенос ближе к аэродрому Путиловского автовокзала.

«Стоимость сооружения нового аэропорта согласно проекту составляет 1,3 млрд. грн., а завершить его строительство планируется в конце 2011 года», - сказал О.КИЗИМЕНКО.

Напомним, реконструкция Донецкого аэропорта и строительство нового аэровокзального комплекса являются одним из главных условий проведения Евро-2012 в городе. Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта осуществляется за средства государственного бюджета, в то же время конкурсы по выбору инвестора строительства терминала результатов не принесли. Поэтому подготовительные работы и начало строительных работ осуществляются за средства донецкого областного бюджета, на что уже выделено 100 млн. грн.