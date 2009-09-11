Харьковщина получила средства на подготовку объектов к Евро-2012

На счета государственного казначейства поступили средства для реализации мероприятий, направленных на подготовку Харьковщины к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом проинформировал первый заместитель председателя ОГА Владимир БАБАЕВ.

В частности, поступило 50 млн. грн. на строительство стадиона "Металлист", 56 миллионов – на строительство взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Харьков" и 18 млн. 875 тыс. грн - на развитие инфраструктуры дорог города.

Кроме того, в полном объеме поступило 75 млн. грн., которые правительство обещало для строительства станций Алексеевской линии харьковского метрополитена.

Комментируя эту информацию, заместитель председателя облгосадминистрации, вице-президент Федерации футбола Украины Сергей СТОРОЖЕНКО отметил, что теперь нет никаких сомнений в возможности города выполнить взятые обязательства в рамках подготовки к чемпионату.

«Если раньше скептики ставили под сомнение возможность введения в эксплуатацию в Харькове строящихся к Евро-2012 объектов, так теперь всякий скептицизм должен исчезнуть - мы уверенно идем к началу строительства отдельных объектов и завершению строительства таких объектов, как областной спортивный комплекс "Металлист", - сказал С.СТОРОЖЕНКО. По его мнению, все это должно убедить УЕФА в том, что харьковчане своевременно выполнят взятые на себя обязательства.