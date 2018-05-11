Украинцы с белорусами сыграли 0:0 в пользу хорватов

У соседей-белорусов наступило время национального развлечения - копание бульбы, как пишут тамошние СМИ. К этому сакральному событию причастны не только жители сел, поселков, местечек, что понятно, но и тысячи и тысячи горожан, которые не потеряли связь с землей и считают для себя «немагчымым», чтобы этот кусочек земли был позаброшен, «гулял». В этот период все базары в Беларуси, все придорожные точки торговли заставлены ведрами, мешками с национальным продуктом №1 - все выращивают, все копают, все продают. Экономическая эффективность такого всеобщего процесса довольно сомнительна, но - на то они и национальные традиции, чтобы их придерживаться.

Так же и в общем стремлении белорусов, - по крайней мере местной околоспортивной общественности, - увидеть 9 сентября победу над сборной Украины, было мало рацио, больше эмоций, стремления прыгнуть выше головы. Шансы на участие в чемпионате мира потеряны, но утереть нос соседям, взять реванш за постоянные неудачи в отборочных матчах - ради этого стоит постараться.

Пропрезидентская газета «Советская Белоруссия» акцентировано подводила читателей к такому выводу: «Матч в среду со сборной Украины не будет иметь для нашей команды турнирного значения, и это тем более обидно, если внимательно присмотреться к положению дел в других отборочных группах. Там команды, на месте которых должны были быть мы и которые нисколько не превосходят нас в классе, борются за выход на чемпионат мира. Сборные Латвии, Венгрии, Словакии, Словении, Северной Ирландии и Боснии и Герцеговины проводят прекрасный отборочный цикл. Мы тоже умеем играть в футбол, но классные матчи выдаем почему–то только раз в год. А этого для попадания на чемпионат мира крайне мало. Что ж, будем ждать игры против украинцев. Терять нам нечего, а победить необходимо. Хотя бы для того, чтобы взять реванш за обидное поражение в первом матче, когда единственный мяч в наши ворота влетел в добавленное арбитром время с нелепого пенальти. Долг ведь платежом красен....».

В этом же иррациональном ряду - и плакатики, которые появились у касс стадиона «Динамо» в Минске. Лозунг «Сала ў печ!» и изображение свиньи, раскрашенной в сине-желтые цвета, над очагом не оставляло сомнений, что безвинная «жывёла» стала жертвой футбольного фанатизма. Хорошо, что дальше этих попыток разжечь страсти дело не пошло и «спор славян» вполне логично сосредоточился в пределах футбольного поля.

"Игра с хорватами показала, что белорусская сборная на вполне хорошем уровне, - сказал А.Михайличенко. - С хозяев спал груз ответственности за результат, и это раскрепостит их. Здесь играют честолюбивые игроки во главе с честолюбивым тренером. У нас мотивация намного больше, так как мы продолжаем борьбу за второе место. Это будет матч с сильным соперником".

Можно согласиться с ним лишь в части характеристики команды Беларуси, а вот что касается мотивации нашей сборной... Теперь, после матча, кажется, что тренер выдавал желаемое за действительное. На поле минского стадиона «Динамо» в лице желто-синих мы не увидели команду, которая претендует на что-то большее, чем просто отбиться в конкретном матче, которая видит перед собой определенные стратегические рубежи. С такой игрой не то, что рассчитывать на приличное выступление на чемпионате мира - 2010, а к плей-офф приближаться нечего.

С первых же минут матча наши уверенно отдали инициативу хозяевам, начали пятиться, оставляя оперативное пространство красно-зеленым. Быстрым Глебу и Кутузову того только и нужно было, они сразу взяли рычаги управления игрой в свои руки. Забрасывание мяча за спину защитников, забеги, пасы в разрез - эти элементарные тактические приемы стали вроде непостижимого ребуса для наших игроков, которые никак не могли крепко прихватить соперника.

Белорусы, над которыми тяготел некий украинский комплекс, - из шести матчей против Украины они победили лишь в одном, и то на товарищеском уровне – во что бы то ни стало стремились преодолеть эту полосу неудач.

Соответственно, они не мешкали с ударами по воротам Пятова. Забегая наперед, можем констатировать с облегчением, что наш голкипер не допустил ошибок и пратически спас команду в нескольких моментах. Если и называть лучшего среди украинцев во вчерашнем матче, то, безусловно, Пятова, он первый претендент. Кульчий даже попробовал в первом тайме забить ему из центра поля, но это не Ачимович. Ближе всего к успеху был Корниленко, который на 74 мин. в острой атаке легко оторвался от Кучера и послал мяч в верхний угол ворот. Пятов и здесь не ошибся.

Остальные же в украинской сборной играли вчера в Минске во что угодно, но не в футбол. В регби, например. Давно не видел, чтобы команда так по-регбийному начинала атаки, отдавая мяч партнеру только назад. Такие постоянные откидки свидетельствуют или о нежелании идти в борьбу, в стык, или о неверии в свои силы, когда игрок боится потерять контроль над мячом, не знает, что с ним делать.

Действительно, команда играет так, как ей позволяет соперник.

Подобная манера игры - шаг вперед, два назад - отнюдь не напрягала белорусов, и они довольно легко перерывали все попытки украинцев провести ударную атаку и, соответственно, сами периодично «возили» наших защитников вдоль и поперек. Просто странно было видеть, как хозяйничали белорусы, например, на левом фланге нашей обороны, за который отвечал Кобин. Раз за разом ему закидывают мяч за спину, Калачев обходит его и так, и сяк. В первом тайме все это происходит прямо перед глазами нашего главного тренера, но он остается спокоен, замены не будет. Правоногий Кобин, судя по всему, пришелся по серцу Михайличенко на левом фланге, даже когда на удивление неуклюже ударил по воротам Жевнова нерабочей же, левой ногой.

Лишь на 18 мин. сборной Украине удалась острая вылазка, однако Жевнов отбил два удара подряд и тут же хозяева ответили выходом два против одного. Обошлось, но, как говорится, осадок остался, стало ясно, что это не наш день. Нумерологи не помогут.

Не помогли и стандарты - не с Андоррой же играли. Кажется, ни один из многочисленных угловых на ворота белорусов не завершился метким ударом. Так же свели на нет наши и все штрафные.

Перед матчем Милевский обещал лишний раз не падать, но на штрафные рассчитывал явно, подставлялся заучено, пока арбитр перестал на это реагировать.

Второй тайм, несмотря на все наши надежды, не принес никакого перелома игры. Напротив, сборная Украины сбросила обороты и иногда создавалось такое впечатление, что играла на ничейный результат. Даже традиционного навала в концовке матча не было.

И чего стоят заявления некоторых специалистов, мол, белорусы больше сил отдали в субботнем матче против Хорватии, поэтому просядут во втором тайме, здесь мы их и дожмем. А те взяли и не просели, как раскатывали оборону гостей в 2-3 паса, так и раскатывали дальше. Будто бы Штанге не знал, как за четыре дня восстановить команду и не загонять ее на тренировках.

Скорее, наша сборная оказалась не в состоянии вести матч в нагнетающем ключе, прессинговать, не давать сопернику свободно разыгрывать мяч.

Но главное - не нашлось в сборной настоящего лидера, способного раззадорить команду, погнать ее вперед, чтобы она держала соперника в постоянном напряжении, вынуждала его ошибаться. Шевченко во втором тайме не было видно, он напомнил о себе, лишь когда показал судье, что забыл дома слуховой аппарат и не слышал свистка о глубоком офсайде. Тимощук сосредоточился на борьбе против Глеба, которую благополучно проиграл. Милевский, который провел в этом отборочном цикле пять матчей и забил лишь Андорре, вчера показал свой привычный уровень и привычно безрезультативный.

Финальный свисток не застал наших в атаке.

Выходит, тот августовский конфуз с турками 0:3, невыразительные 2:1 против казахстанцев у себя дома не были досадными случайностями. Значит, нынешняя сборная и ее тренерский состав не знают, как побеждать тогда, когда это очень необходимо, не знают, что противопоставить сопернику, который и сам может огрызнуться.

Все достижения сборной Украины с основными соперниками по 6-й группе: Англия - 1:2, Хорватия - 0:0 и 2:2, Беларусь - 1:0 и 0:0. Очень посредственно, ни запаса очков, ни хорошо поставленной игры

Проигрыш сборной Хорватии в Лондоне еще оставляет нашей сборной шансы побороться за второе место в группе, пробиться в плей-офф. Но сама игра сборной, ее нынешний состав, что по фамилиям, что по линиям, тренерский уровень в целом в отборочном цикле - нет, никак не оставляют.

Олег Савицкий

Фото УНИАН