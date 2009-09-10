Васюник: финансирование подготовки к ЧЕ-12 должно быть реалистичным

Вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК убежден, что финансирование работ по подготовке Украины к Евро-2012 должно планироваться из реальных источников и осуществляться в полном объеме.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь вице-премьера Галина РУСИН, так И.ВАСЮНИК прокомментировал ситуацию, которая сложилась с законом о финансировании объектов Евро-2012 за счет прибылей Национального банка Украины.

“Я отстаиваю позицию, что финансирование подготовки страны к Чемпионату Европы по футболу 2012 года должно быть реальным, реалистичным и полным”, - сказал И.ВАСЮНИК.

По его словам, нет необходимости входить в политические дискуссии по поводу проблем финансирования подготовки к чемпионату, поскольку источники поступления средств уже определены.

Согласно государственной целевой программе, отметил вице-премьер, из Стабилизационного фонда государственного бюджета выделено более 4,3 млрд. грн. Еще более 2 млрд. грн. предусмотрено на развитие дорог. “Это реальная цифра, заложенная в государственном бюджете, за счет чего финансируются объекты Евро-2012”, - добавил вице-премьер.

С Нацбанком и с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, рассказал И.ВАСЮНИК, согласованы реальные схемы финансирования проектов таким образом, чтобы не влиять на макроэкономические показатели страны. Он отметил, что дискуссии относительно альтернативного источника финансирования безосновательны, потому что его пока нет.

“Этот процесс длится уже три месяца: принятие закона, преодоление вето, повторное преодоление. Если бы я, как ответственный человек за Евро-2012, надеялся на источник финансирования, которого нет, то мы могли бы иметь серьезные проблемы с подготовкой”, - отметил вице-премьер. При этом он добавил, что только после появления дополнительных источников финансирования можно говорить о возможности их использования и об увеличении расходов на Евро-2012.

“Сейчас мы перешли экватор между 13 мая и 30 ноября, и наша главная задача – каждый день в буквальном смысле выполнять график финансирования”, - отметил И.ВАСЮНИК.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября пресс-служба фракции БЮТ со ссылкой на первого заместителя руководителя фракции Андрея КОЖЕМЯКИНА распространила информацию о том, что председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН подписал ветированный Президентом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины», которым предусматривалось финансирование мероприятий для проведения в Украине Евро-2012.

Позже в тот же день пресс-секретарь председателя ВР Ольга ЧЕРНАЯ в интервью УНИАН заявила, что спикер не подписывал закон, и не будет этого делать до тех пор, пока парламент не определится с проектом постановления об обеспечении выполнения конституционной процедуры вступления в силу данного закона.

Данным проектом постановления предусматривается предложить Президенту Украины обеспечить выполнение конституционной процедуры вступления в силу данного закона, безотлагательно обнародовав его текст за подписью Главы государства.

Также проектом предусмотрено, что председатель ВР, в соответствии с Конституцией Украины, должен обнародовать и опубликовать за своей подписью данный закон в случае «не обнародования его Президентом Украины в трехдневный срок со дня принятия этого постановления».