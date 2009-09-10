В Польше на Евро-2012 по ж/д колеям будут гонять со скоростью 250 км/ч

Польша планирует с 2012 года запустить скоростное железнодорожное сообщение между крупнейшими городами страны.

По данным Gazeta Prawna, в рамках этого проекта будет закуплено 20 суперсовременных поездов с подвижным составом стоимостью около 400 млн. евро. При этом 20% этой суммы профинансирует Европейский инвестиционный банк.

Поезда, которые смогут двигаться со скоростью до 250 км/час, соединят Гданьск, Варшаву, Краков и Катовице.

Пока что из планов соединения скоростным железнодорожным сообщением «выпали» Познань и Вроцлав, которые в 2012 году, как Гданьск и Варшава, будут принимать матчи Чемпионата Европы по футболу.

Как сообщал УНИАН, УЕФА в мае утвердила организаторами Евро-2012 в Польше Варшаву, Гданьск, Познань и Вроцлав.

Краков и Хожув, которые находились в резерве, формально потеряли шанс принимать матчи, однако некоторые эксперты не исключают, что, в частности Краков, еще может стать соорганизатором Евро-2012 с украинским Львовом