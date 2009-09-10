Во Львове на новом стадионе установлены 88 колонн под трибуны

Во Львове на строительстве нового стадиона к Евро-2012 завершено бетонирование колонн зрительских трибун на трех прямых фундаментах на южной, северной и восточной частях будущей футбольной арены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, об этом информировал директор львовского филиала компании «Азовинтекс» - генерального подрядчика строительства Игорь СЕМЕНОВ.

По его словам, в целом на трех сторонах забетонировано 88 колонн - 40 на востоке и по 24 на севере и юге. На их цементирование было потрачено 713 кубометров бетона.

Так же активные работы проводятся на будущей западной трибуне, где на прямом фундаменте установлено 6 рядов по 8 колонн в каждом высотой 6,5 м. На возведение всех 48 колонн было потрачено около 20 тонн арматуры.

Именно западная трибуна является важнейшей и самой сложной с точки зрения строительства частью будущей арены. Именно на ней будут размещены офисные и административные помещения, VIP-зоны, заведения питания и т. п.

Также на 75% завершено возведение размещенных в 4 ряда 36 колонн под зрительские трибуны на северо-восточном полукруге. Аналогичное количество колонн будет возведено и на юго-восточном полукруге.

Относительно фундаментных работ «Азовинтекс» уже на 90% завершил юго-западный полукруг стадиона. Кроме того, начались подготовительные работы для сооружения северо-западного полукруга.

Справка УНИАН. Проект стадиона к Евро-2012 во Львове разработан австрийской компанией «Конструкторское бюро Альберта Виммера». Арена будет иметь три этажа, первый из которого предназначен для подземного паркинга, два другие – для двухъярусных трибун, VIP-сектора и вспомогательных помещений. Она будет рассчитана на 33 400 зрителей, из которых приблизительно 300 мест, – для почетных гостей в VIP-зоне на третьем уровне и около 150 мест в зоне скайбоксов на четвертом уровне.

Оценочная стоимость проекта - в пределах 609 млн. грн. Финансирование осуществляется из городского бюджета Львова при поддержке правительства средствами госбюджета.

Строительные работы выполняет отечественное ОАО «Проектно-строительное предприятие «Азовинтекс». Введение стадиона в эксплуатацию запланировано на декабрь 2010 года.