В Украине будет уполномоченный Президена по безопасности на ЧЕ-12

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил Положение об уполномоченном главы государства по вопросам безопасности мероприятий по проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом говорится в указе, обнародованном на официальном сайте Президента.

В соответствии с положением, уполномоченный главы государства по вопросам безопасности мероприятий по проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу обеспечивает в установленном порядке подготовку и реализацию инициатив Президента Украины, а также мероприятий, которые проводятся с участием главы государства, по вопросам безопасности проведения в Украине финала Евро-2012.

Уполномоченный Президента в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, актами Президента и Кабинета министров Украины, действующими международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой, этим Положением, а также распоряжениями главы Секретариата Президента Украины.

Уполномоченного Президента Украины назначает на должность и освобождает от должности Президент Украины.

Уполномоченный Президента Украины:

1) готовит для представления в установленном порядке на рассмотрение Президенту аналитические, информационные и другие материалы по вопросам безопасности мероприятий по проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года;

2) обеспечивает в рамках своих полномочий координацию мероприятий по вопросам проведения в Украине финала Евро-2012, которые проводятся с участием Президента Украины;

3) вносит в установленном порядке для рассмотрения Президентом предложения по подготовке проектов нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности мероприятий по проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, принимает участие в подготовке таких проектов;

4) готовит для представления в установленном порядке Президенту Украины предложения о взаимодействии правоохранительных и других государственных органов в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности в городах, где будут проводиться матчи финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу;

5) обеспечивает в рамках своей компетенции контроль за выполнением органами исполнительной власти актов Президента Украины по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка во время подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Уполномоченный Президента по должности является руководителем Центра по вопросам безопасности и правопорядка, который является вспомогательным органом, образованным Президентом Украины на период подготовки и проведения в Украине финальной части Евро-2012.

Уполномоченный Президента для выполнения возложенных на него задач имеет право в установленном порядке:

спрашивать и получать от структурных подразделений Секретариата Президента Украины, Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, соответствующих структурных подразделений Аппарата Верховной Рады Украины, Секретариата Кабинета министров Украины, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных и других организаций необходимые информацию, документы и материалы;

пользоваться информационными базами данных Секретариата Президента Украины, государственными системами правительственной связи и коммуникаций, другими техническими средствами.

Как сообщал УНИАН, 31 июля В.ЮЩЕНКО назначил Василия ФАТХУТДИНОВА уполномоченным Президента Украины по вопросам безопасности мероприятий по проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.