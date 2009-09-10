Результаты матчей ЧМ-2010 по футболу

Состоялись очередные матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу

Группа 1

Мальта – Швеция 0:1

Албания – Дания 1:1

Венгрия – Португалия 0:1

В группе лидирует Дания - 18 очков, Швеция 15, Венгрия 13, Португалия 13, Албания 7, Мальта 1. Все команды сыграли по 8 игр, Албания и Мальта – по 9.

Следующие матчи. 10 октября: Португалия – Венгрия, Дания – Швеция. 14 октября: Португалия – Мальта, Швеция – Албания, Дания – Венгрия.

Группа 2

Израиль – Люксембург 7:0

Латвия – Швейцария 2:2

Молдова – Греция 1:1

В группе лидирует Швейцария с 17 очками, Греция 14, Латвия 14, Израиль 12, Люксембург 5, Молдова 3. Все команды сыграли по 8 игр.

Следующие матчи. 10 октября: Израиль – Молдова, Греция – Латвия, Люксембург - Швейцария. 14 октября: Латвия – Молдова, Греция – Люксембург, Швейцария – Израиль.

Группа 3

Северная Ирландия – Словакия 0:2

Чехия - Сан-Марино 7:0

Словения – Польша 3:0

В группе лидирует Словакия 19 очков, Северная Ирландия - 14, Словения 14, Чехия 12, Польша 11, Сан-Марино 0. Все команды сыграли по 8 игр, С.Ирландия - 9..

Следующие матчи. 10 октября: Словакия – Словения, Чехия – Польша. 14 октября: Чехия – С.Ирландия, Сан-Марино – Словения, Польша – Словакия.

Группа 4

Лихтенштейн – Финляндия 1:1

Германия – Азербайджан 4:0

Уэльс – Россия 1:3

В группе лидирует Германия - 22 очка, Россия 21, Финляндия 14, Уэльс 9, Лихтенштейн 2, Азербайджан 1. Все команды сыграли по 8 игр.

Следующие матчи. 10 октября: Лихтенштейн – Азербайджан, Россия – Германия, Финляндия - Уэльс. 14 октября: Лихтенштейн – Уэльс, Германия – Финляндия, Азербайджан – Россия.

Группа 5

Испания – Эстония 3:0.

Армения – Бельгия 2:1

Босния и Герцеговина – Турция 1:1

В группе абсолютный лидер Испания - 24 очка, БиГ 18, Турция 12, Бельгия 7, Эстония 5, Армения 4. Все команды сыграли по 8 игр.

Следующие матчи. 10 октября: Эстония – БиГ, Армения – Испания, Бельгия – Турция. 14 октября: Эстония – Бельгия, Турция – Армения, БиГ – Испания.

Группа 6

БЕЛАРУСЬ – УКРАИНА 0:0

Андорра – Казахстан 1:3

Англия – Хорватия 5:1

В группе лидирует Англия - 24 очка, Хорватия 17, Украина 15, Беларусь 10, Казахстан 6, Андорра 0. Все команды сыграли по 8 игр, Андорра - 9.

Следующие матчи. 10 октября: Украина – Англия, Беларусь – Казахстан. 14 октября: Андорра – Украина, Англия - Беларусь, Казахстан - Хорватия.

Группа 7

Сербия – Франция 1:1

Фареры – Литва 2:1

Румыния – Австрия 1:1

В группе лидирует Сербия - 19 очков, Франция 15, Австрия 11, Литва 9, Румыния 9, Фареры 4. Все команды сыграли по 8 игр.

Следующие матчи. 10 октября: Сербия – Румыния, Австрия – Литва, Франция - Фареры. 14 октября: Румыния – Фареры, Литва – Сербия, Франция – Австрия.

Группа 8

Черногория – Кипр 1:1

Италия – Болгария 2:0

В группе лидирует Италия - 20 очков, Ирландия 16, Болгария 11, Кипр 6, Черногория 5, Грузия 3. Все команды сыграли по 8 игр.

Следующие матчи. 10 октября: Черногория – Грузия, Ирланлия – Италия, Кипр - Болгария. 14 октября: Ирландия – Черногория, Болгария – Грузия, Италия – Кипр.

Группа 9

Шотландия – Нидерланды 0:1

Норвегия – Македония 2:1

В группе лидирует Голландия - 24 очка, Норвегия 10, Шотландия 10, Македония 7, Исландия 5.

В Группе 9 игры завершены

***

Напомним, что в финальную стадию Чемпионата мира, который начнется в ЮАР 11 июня 2010 года, выйдут 13 европейских команд.

Победители девяти отборочных групп выходят в финальный этап напрямую, а восемь команд из числа занявших вторые места разыграют между собой еще четыре путевки.

Африка делегирует шесть сборных, включая хозяев турнира. Северная, Южная и Центральная Америка будут представлены восемью командами, а остальные пять путевок получат команды Азии и Океании.