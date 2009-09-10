Использовать символику Евро-2012 запрещено

По меньшей мере до следующего лета выпускать какую-либо сувенирную или другую продукцию с надписью или символикой чемпионата Европы по футболу 2012 года запрещено.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре «Украина-2012», об этом заявил член Государственной комиссии по вопросам интеллектуальной собственности, первый вице-президент Федерации футбола Украины Сергей СТОРОЖЕНКО.

По его словам, все договоры на право использования флага, герба, названия и другой символики чемпионата, можно будет заключить за два года до начала футбольного турнира - с июня 2010 года.

Вместе с тем, С.СТОРОЖЕНКО подчеркнул, что эмблема Евро-2012 – интеллектуальная собственность Союза европейских футбольных ассоциаций, и УЕФА сурово отслеживает правомерность ее использования. Пока название турнира разрешено использовать только СМИ в информационных материалах, касающихся подготовки к чемпионату.

«Если сейчас мы выпустим значок с символикой турнира или откроем журнал «Евро-2012», УЕФА немедленно обратится к нам с требованием прекратить использовать символику континентального чемпионата, или же вступить с Союзом европейских футбольных ассоциаций в переговоры о доле собственности», - подчеркнул С.СТОРОЖЕНКО.