Литвин не подписывал закон о финансирования Евро-2012

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не подписывал ветированный Президентом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины», которым предусматривалось финансирование мероприятий для проведения чемпионата по футболу Евро-2012.

Об этом заявила в интервью УНИАН пресс-секретарь председателя ВР Ольга ЧЕРНАЯ.

Она сообщила, что председатель ВР В.ЛИТВИН отмечает, что не будет подписывать этот закон до тех пор, пока парламент не определится относительно проекта постановления об обеспечении выполнения конституционной процедуры вступления в силу данного закона.

Как известно, проектом постановления предусматривается предложить Президенту Украины обеспечить выполнение конституционной процедуры вступления в силу данного закона, безотлагательно обнародовав его текст за подписью Президента Украины.

Также проектом предусмотрено, что председатель Верховной Рады Украины в соответствии с Конституцией Украины должен обнародовать и опубликовать за своей подписью данный закон в случае «необнародования его Президентом Украины в трехдневный срок со дня принятия этого постановления».

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба фракции БЮТ со ссылкой на первого заместителя руководителя фракции Андрея КОЖЕМЯКИНА распространила информацию о том, что председатель ВР подписал закон.