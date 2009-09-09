В парламенте будут искать ответы на непростые вопросы по Олимпийскому

В понедельник, 14 сентября, в парламенте состоится круглый стол на тему: «Как своевременно завершить реконструкцию НСК «Олимпийский».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО, круглый стол начнется в 12.00 в конференц-зале Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5. Вход по карточкам аккредитации).

В мероприятии примут участие руководство Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке соблюдения законодательства при проведении реконструкции НСК "Олимпийский" и должностные лица, которые отвечают за подготовку к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Цель круглого стола - поиск ответов на непростые вопросы, которые возникли в процессе реконструкции, в частности: когда будет подготовлен окончательный план реконструкции НСК «Олимпийский»; почему чиновники решили ликвидировать легкоатлетические дорожки на реконструированном стадионе; какова судьба государственных предприятий на НСК, которые занимаются гимнастикой, дзюдо, теннисом, хоккеем и легкой атлетикой и многие другие.

Н.ТОМЕНКО отметил, что одной из задач общественного и парламентского контроля за подготовкой объектов к Евро-2012, в частности реконструкции «Олимпийского», является предупреждение чиновников по поводу возможных нарушений действующего законодательства. Так, Н.ТОМЕНКО напомнил, что сегодня действует норма закона Украины «О физической культуре и спорте», инициатором которой он является, согласно которой не допускается ликвидация и перепрофилирование заведений физической культуры и спорта, баз олимпийской и паралимпийской подготовки, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, лечебно-физкультурных заведений, кроме тех, которые находятся в частной собственности. Лица, виновные в нарушении этой нормы, должны нести как гражданско-правовую, так и уголовную ответственность.

Заместитель председателя убежден, что после заседания круглого стола будет определен механизм реального общественного и парламентского контроля за проведением реконструкции НСК, соблюдением планов выполнения работы и законностью использования средств.

«Именно это и является настоящим, эффективным контролем, который чиновники почему-то решили подменить просмотром в Интернете через веб-камеры, есть ли на стадионе строители», - сказал Н.ТОМЕНКО.