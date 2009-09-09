В Киеве предлагают реставрировать исторические особняки под мини-гостиницы

Руководитель Шевченковского района Киева Виктор ПИЛИПИШИН предлагает реставрировать исторические особняки, превратив их в мини-гостиницы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Шевченковской районной государственной администрации.

В.ПИЛИПИШИН считает, что продавать исторические особняки столицы нужно только тем инвесторам, которые смогут их реставрировать и помогут городу подготовиться к принятию Евро-2012.

По его словам, необходимо утвердить специальную программу в рамках подготовки к футбольному чемпионату, которая позволит привлечь инвесторов и переоборудовать помещения некоторых домов под мини-гостиницы. При этом необходимо сохранить как фасад, так и интерьер старинных зданий. Как отметил В.ПИЛИПИШИН, все работы по переоснащению исторических особняков должны проходить под строгим контролем Главного управления охраны культурного наследия.

«Много особняков в центре города проектировались как прибыльные дома, то есть мини-гостиницы среднего уровня. Поэтому вернуть им свое первобытное назначение будет не так трудно», - считает В.ПИЛИПИШИН.

В то же время он подчеркивает, что «делать это нужно с умом».

«Во-первых, следует определить исчерпывающий перечень объектов, которые технически могут быть переоборудованы в аппарт-гостиницы. Во-вторых - сформировать привлекательные условия для приватизации или долгосрочной аренды. В-третьих, - установить рамки модернизации дома, чтобы он сохранил свое историческое лицо», - сказал председатель района.

По словам В.ПИЛИПИШИНА, такая практика успешно апробирована в европейских столицах. В частности, мэрия Лиссабона запустила в действие программу приватизации особняков в центре города при условии их превращения в гостиницы высшего класса.

Как сообщал УНИАН, вчера в СМИ была опубликована информация, что киевские дома-памятники выставили на продажу. Купить исторический особняк можно за 20 млн. долларов.

В декабре прошлого года Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что планирует продавать исторические здания Киева на международных аукционах.

«Будет подписано мое распоряжение. Я в интересах сохранения исторического лица Киева все десятки тысяч исторических особняков готов выставить на аукцион, на продажу при условии, что фасад здания будет сохранен, внутренность – на ваше усмотрение, может быть самой современной», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. По его словам, «цены будут небольшими» в связи с кризисом в стране. Он также поделился, что сам планирует принять участие в этих аукционах.

Мэр столице сказал, что в городе много старых особняков, которые необходимо привести в надлежащий вид.