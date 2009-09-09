Львов получил Стратегию развития городского транспорта

Во Львове презентовали Стратегию развития городского транспорта, которая дает возможность просчитывать рентабельность и актуальность развития городской дорожной и транспортной инфраструктуры, в том числе на период проведения матчей Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, таким образом Львов стал первым городом в Украине с интегрированной транспортной моделью.

На разработку транспортной стратегии Львовский горсовет привлек грант в объеме 500 тыс. евро от Правительственного банка Германии KFW. Занимался разработкой консорциум в составе трех иностранных компаний совместно с местными партнерами - проектными институтами Мистопроект, Львивдипрокомунбуд и НУ «Львовская Политехника».

Отныне Львов сможет определять транспортное влияние проектов в сфере дорожной инфраструктуры, общественного и городского транспорта, управления транспортными потоками развития городского транспорта на 20 лет. На сегодня уже предложено и просчитано несколько проектов разгрузки центральной части города, решения вопроса с пробками и перекрытием дорог.

Кроме транспортной модели в рамках стратегии подготовлены информационные паспорта около 50 мероприятий для развития транспортной инфраструктуры. Таким образом сформирована обстоятельная основа для более детального транспортно-планировочного анализа этих мероприятий. Иностранные специалисты также подготовили технико-экономическое обоснование трамвайного пути к микрорайону Сыхив и нового стадиона.

Важной составляющей проекта является также план мобильности на время Евро-2012, который дает возможность оценить движение туристов на время проведения чемпионата.

Результаты проекта, отмечают в горсовете, сформируют хорошую основу для благоустройства движения в городе и определения приоритетных проектов в сфере транспорта во Львове. Кстати, городская власть уже приступила к реализации стратегии - согласно договору с банком ЕБРР предусмотрена реализация 2-х конкретных пунктов, а именно, реконструкция двух трамвайных маршрутов.