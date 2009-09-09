Харькову дали 2 млн. из госбюджета на областную филармонию

Харьковская область получила из стабилизационного фонда государственного бюджета 2 млн. 90 тыс. грн. на проведение памятникоохранных работ в Харьковской областной филармонии.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Управления капитального строительства ОГА Андрея ПАРАМОНОВА.

По его информации, средства выделены согласно утвержденному Министерством регионального развития и строительства плану и порядку использования средств стабилизационного фонда для выполнения государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

А.ПАРАМОНОВ сообщил, что поступление в размере 2 млн. 90 тыс. грн. будут освоены до конца текущего года и пойдут на ремонт кровли, внутреннюю отделку и общестроительные работы в большом зале филармонии.

Начальник Управления капитального строительства ОГА выразил надежду, что работы будут завершены как можно скорее.