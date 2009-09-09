Возле стадиона Ахметва появится «сад камней»

У стадиона «Донбасс Арена» в Донецке началось создание «сада камней», подобного аналогичным парковым комплексам в Японии.

Как сообщили УНИАН в медиа-центре «Донбасс Арены», в «японском саду» напротив южной части стадиона на площади 2,3 тыс. кв. м установят 15 огромных камней разного размера и формы, которые имеют естественное происхождение. Их специально подбирали и сортировали более трех месяцев в карьерах Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Общий вес валунов – около 120 тонн.

Располагаться камни будут таким образом, чтобы при обзоре территории с любой точки были видны только 14 камней, а один всегда оставался «невидимым». Такая организация композиции является необходимым условием при сооружении «сада камней».

Кроме того, камнями в парке у стадиона будут выложены изящные тропинки и отдельный элемент, имитирующий русло пересохшего ручья, отметили в медиа-центре.

Выполнить все работы в «саду камней» предполагается за два месяца.