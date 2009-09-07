Металлист будет требовать отстранения Данилова

Апелляционный комитет Федерации футбола Украины 4 сентября отклонил апелляционную жалобу Премьер-Лиги (ПЛ) и подтвердил факт нелегитимности выборов действующего президента ПЛ Виталия ДАНИЛОВА.

Тем самым украинский футбольный суд оставил в силе решение от 17.07.2009 г., принятое Контрольно-дисциплинарным Комитетом ФФУ (орган футбольного правосудия первой инстанции) по результатам рассмотрения заявления ФК ”Металлист”, в соответствии с которым проведенные 1.07.09 г. выборы президента ПЛ были признаны несоответствующими Уставу этой организации и действующему украинскому законодательству.

Учитывая принятое органом футбольного правосудия решение, руководство ФК «Металлист» планирует обратиться в Администрацию ФФУ в лице первого вице-президента и исполнительного директора ФФУ Александра БАНДУРКО, на которого возложена функция исполнения решений футбольного суда, с требованием отстранить В.ДАНИЛОВА от занимаемой должности до проведения легитимных выборов президента ПЛ.

Таким образом решение о нелигитимности В.ДАНИЛОВА, как президента ПЛ, вступило в законную силу. Возможности обжалования состоявшихся решений органов футбольного правосудия на национальном уровне – исчерпаны.

ФК «Металлист»