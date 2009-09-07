Бразилия досрочно пробилась на ЧМ-2010

В субботу сборная Бразилии по футболу обыграла сборную Аргентины со счетом 3:1 и обеспечила себе путевку на чемпионат мира-2010.

Аргентина - Бразилия 1:3 (Датоло 65 - Луизау 24, Фабиано 30, 67)

Таким образом, пятикратные чемпионы мира c 30 очками в 15 играх заняли первое место среди команд Южной Америки.

Результаты остальных матчей:

Колумбия - Эквадор 2:0

Перу - Уругвай 1:0

Парагвай - Боливия 1:0

Чили - Венесуэла 2:2

Парагвай, выиграв у Боливии, поднялся на второе место (27 очков), третье занимает Чили (26), а Аргентина пока на четвертом (22 очка). До конца раунда осталось три тура. Первые четыре команды поедут на ЧМ, а пятая сыграет плей-офф с обладателем 4-го места группы Северной и Центральной Америки.

В финальную стадию Чемпионата мира, который начнется в ЮАР 11 июня 2010 года, выйдут 13 европейских команд, Африка делегирует шесть сборных, включая хозяев турнира, Северная, Южная и Центральная Америка будут представлены восемью командами, а остальные пять путевок получат команды Азии и Океании.