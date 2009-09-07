Результаты матчей ЧМ-2010 по футболу

Состоялись очередные матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу

Так, сборная Украины прогнозированно обыграла сборную Андорры со счетом 5:0 в матче отборочного цикла ЧМ-2010. Болельщики стали свидетелями трех (!) пенальти.

Первый гол забил новичок сборной Андрей Ярмоленко (18), дублем отметился Артем Милевский (47, 91 пен.), Андрей Шевченко и Евгений Селезнев реализовали пенальти (72 и 95 минута соответственно).

Остальные результаты имеют следующий вид:

Группа 1

Дания – Португалия 1:1

Венгрия – Швеция 1:2

В группе лидирует Дания - 17 очков после семи игр, Венгрия 13 (7), Швеция 12 (7), Португалия 10 (7), Албания 6 (7), Мальта 1 (8).

Следующие матчи 9 сентября - Мальта - Швеция, Албания - Дания, Венгрия - Португалия.

Группа 2

Израиль – Латвия 0:1

Молдова – Люксембург 0:0

Швейцария – Греция 2:0

В группе лидирует Швейцария с 16 очками в семи играх, Греция 13 (7), Латвия 13 (7), Израиль 9 (7), Люксембург 5 (7), Молдова 2 (7).

Следующие матчи 9 сентября: Израиль - Люксембург, Латвия - Швейцария, Молдова - Греция.

Группа 3

Словакия – Чехия 2:2

Польша - Северная Ирландия 1:1

В группе лидирует Словакия 16 очков после семи игр, Северная Ирландия - 14 (8), Польша 11 (7), Словения 11 (7), Чехия 9 (7), Сан-Марино 0 (8).

Следующие матчи 9 сентября: Северная Ирландия - Словакия, Чехия - Сан-Марино, Словения - Польша.

Группа 4

Азербайджан – Финляндия 1:2

Россия – Лихтенштейн 3:0

В группе лидирует Германия - 19 очков после семи игр, Россия 18 (7), Финляндия 13 (7), Уэльс 9 (7), Азербайджан 1 (7), Лихтенштейн 1 (7).

Следующие матчи 9 сентября: Лихтенштейн - Финляндия, Германия - Азербайджан, Уэльс - Россия.

Группа 5

Армения – БиГ 0:2

Испания – Бельгия 5:0

Турция – Эстония 4:2

В группе абсолютный лидер Испания - 21 очко после семи игр, БиГ 15 (7), Турция 11 (7), Бельгия 7 (7), Эстония 5 (7), Армения 1 (7).

Следующие матчи - 9 сентября: Испания - Эстония, Армения - Бельгия, БиГ - Турция.

Группа 6

УКРАИНА – АНДОРРА 5:0, Хорватия - Беларусь 1:0

В группе лидирует Англия - 21 очко после семи игр, Хорватия 17 (8), Украина 14 (7), Беларусь 9 (7), Казахстан 3 (7), Андорра 0 (8).

В дальнейшем украинской сборной предстоят игры с Беларусью (Минск, 9 сентября), Англией (Киев, 10 октября) и снова Андоррой (Андорра, 14 октября)

Англия примет Хорватию 9 сентября, а Беларусь - 14 октября

10 октября Беларусь принимает Казахстан, а 14 октября Хорватия завершит турнир игрой в Алма-Ате.

Группа 7

Австрия – Фареры 3:1

Франция – Румыния 1:1

В группе лидирует Сербия - 18 очков после семи игр, Франция 16 (7), Австрия 10 (7), Литва 9 (7), Румыния 7 (7), Фареры 1 (7).

Следующие игры 9 сентября: Сербия - Франция, Фареры - Литва, Румыния - Австрия.

Группа 8

Болгария – Черногория 4:2

Грузия – Италия 0:2

Кипр – Ирландия 1:2

В группе лидирует Италия - 17 очков после семи игр, Ирландия 16 (8), Болгария 11 (7), Кипр 5 (7), Черногория 4 (7), Грузия 3 (8).

Следующие матчи 9 сентября: Черногория - Кипр, Италия - Болгария.

Группа 9

Шотландия – Македония 2:0

Исландия – Норвегия 1:1

В группе лидирует Голландия - 21 очко после семи игр, Шотландия 10 (7), Македония 7 (7), Исландия 5 (8), Норвегия 7 (7).

Следующие матчи: 9 сентября: Шотландия - Нидерланды, Норвегия - Македония.

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Напомним, что в финальную стадию Чемпионата мира, который начнется в ЮАР 11 июня 2010 года, выйдут 13 европейских команд.

Победители девяти отборочных групп выходят в финальный этап напрямую, а восемь команд из числа занявших вторые места разыграют между собой еще четыре путевки.

Африка делегирует шесть сборных, включая хозяев турнира. Северная, Южная и Центральная Америка будут представлены восемью командами, а остальные пять путевок получат команды Азии и Океании.