Каллен об украинских автодорагах: они не такие плохие, как о них говорят

Директор Евро-2012 от УЕФА Мартин КАЛЛЕН высоко оценил прогресс, достигнутый Украиной за последние месяцы в подготовке к чемпионату.

Об этом он заявил во время встречи с вице-премьер-министром Украины Иваном ВАСЮНИКОМ, директором местного оргкомитета Евро-2012 в Украине Маркияном ЛУБКИВСКИМ и директором Координационного бюро по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 г. Ильей ШЕВЛЯКОМ, сообщает “Информационный центр ”Украина-2012”.

М.КАЛЛЕН отметил, что УЕФА удовлетворили гостиницы Мариуполя и Святогорска, поскольку “эти города расположены в радиусе двух часов езды автобусом в Донецк”.

Также европейские футбольные функционеры обратили внимание на состояние украинских автодорог.

“Мы приятно удивлены украинскими дорогами, они не такие плохие, как о них говорят”, – отметил М.КАЛЛЕН.

В ответ И.ВАСЮНИК отметил: “Это говорит о том, что сформированы определенные стереотипы о ситуации в Украине. Часто эти стереотипы имеют историческое происхождение, иногда формируются извне или даже внутри Украины. Мы должны работать над тем, чтобы такие стереотипы менять”.

И.ВАСЮНИК заверил представителей УЕФА, что правительство держит руку на пульсе каждого проекта по строительству гостиниц к Евро-2012. Кабинет министров подготовил пакет предложений относительно государственной финансовой поддержки строительства гостиниц. Эти предложения будут рассмотрены на ближайших заседаниях правительства.