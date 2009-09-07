Павленко: после реконструкции ”Олимпийский” останется многофункциональной ареной

После реконструкции национальный спортивный комплекс "Олимпийский" останется многофункциональной ареной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, об этом сообщил министр Юрий ПАВЛЕНКО во время встречи с народными депутатами на НСК "Олимпийский".

Министр подчеркнул, что стадион будет отвечать не только требованиям УЕФА, но и стандартам Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В дальнейшем НСК "Олимпийский" будет центром подготовки легкоатлетов. Кроме футбольных матчей, на арене будут проводиться международные легкоатлетические соревнования.

Согласно проекта реконструкции, для развития легкоатлетических видов спорта предусмотренны восемь беговых дорожек, секторы: для прыжков в длину, тройного прыжка, толкания ядра, метания молота, метания диска и копья, прыжков с шестом и в высоту, забегов на 100 м и 100 м с барьерами.

В то же время структура комплекса согласно проекта реконструкции стадиона будет предусматривать улучшение условий для тренировок и восстановления спортсменов, тренеров и судей.

На первом ярусе VIP-корпуса запроектированы помещения спортивного и оздоровительного назначения. Предусмотрены помещения для медицинского обследования спортсменов и судей, помещения допинг-контроля, которые оснащены необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Для предоставления спортсменам неотложки запроектирован пункт первой медицинской помощи. В VIP-зоне на подземном этаже предусмотрены складские помещения для хранения инвентаря.

Работы по возобновлению легкоатлетических беговых дорожек на стадионе будут проведены после окончания чемпионата Европы по футболу 2012 года.

По словам министра по делам семьи, молодежи и спорта Ю.ПАВЛЕНКО, легкоатлетический манеж является важной частью в истории НСК "Олимпийский".

"На нем выросли 7 поколений украинских спортсменов. Легкоатлетические дорожки помнят еще Олимпиаду 1980-го. Благодаря славной истории, реконструкции, удобному размещению в центре Киева Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" станет центром развития олимпийского спорта в Украине", - отметил министр.

Он также сообщил, что в ближайшее время на НСК "Олимпийский" будет проведен День открытых дверей.

Министр заверил депутатов, что все работы по реконструкции проводятся согласно графика, согласованного с УЕФА. “Работы ведутся в две-три смены, бесперебойно, на нескольких участках одновременно. Каждая копейка, которая тратится на подготовку НСК "Олимпийский", проходит трехуровневый контроль – государственный, общественный, правоохранительный, на этапах утверждения сметы, выдачи средств и отчетности исполнителя работ", - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.