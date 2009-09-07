Шевляк: строить новый терминал Львовского аэропорта уже ничто не мешает

Директор Координационного бюро Евро-2012 Илья ШЕВЛЯК заявляет, что благодаря ряду решений, принятых правительством, сегодня устранены все препятствия для начала строительства нового терминала Львовского аэропорта.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь директора бюро Леся БАШНЯК.

"На этой неделе Львовская ОГА получила 10 миллионов гривен для выкупа земельных участков и гаражей, расположенных вблизи аэропорта. Без этого шага невозможно начать строительство нового терминала", - сказал И.ШЕВЛЯК. Он обратил внимание на то, что это едва не первый пример использования механизма выкупа объектов частной собственности для общественных потребностей, который стал возможным благодаря внесенным в июне изменениям в закон об организации и проведении Евро-2012 в Украине.

По мнению директора Координационного бюро, переговоры с частными владельцами участков и гаражей могли затянуться на годы, а Львов не смог бы построить новый терминал и принять Евро-2012. Вместе с тем, отметил он, ни один владелец не пострадал.

«Речь идет не об изъятии, а о выкупе, который осуществляется по рыночной цене на основании независимой экспертной оценки. Закон учитывает как интересы частного владельца, так и потребности подготовки к чемпионату», - подчеркнул И.ШЕВЛЯК.

*** Проект строительства терминала аэропорта «Львов» в этом году разработала компания «Тебодин Украина». Предусматривается, что его площадь будет около 39 тыс. кв. м, пропускная способность - 1 тыс. пассажиров в час. Ожидается, что в нем будет 54 места для стоянки самолетов Boeing-767.

В настоящее время Львовский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу, способную принимать воздушные суда с взлетной массой до 350 тонн, и аэровокзал с пропускной способностью 240 пассажиров в час.