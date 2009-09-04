Для хулиганов-иностранцев к ЧЕ-12 у МВД будет специальный автозак

Министерство внутренних дел Украины определило победителя конкурса на лучший новый автомобиль для перевозки заключённых.

Как передаёт ИА "МОСТ-Харьков", по информации пресс-службы МВД, конкурс был объявлен, учитывая подготовку страны к Евро-2012.

В милиции опасаются, что европейские футбольные хулиганы, в случае, если правоохранителям придётся доставлять их в участок, не "одобрят" автозаки, доставшиеся украинской милиции в наследство от МВД СССР. Ведь нынешний автозак – это большая железная будка, поставленная на шасси грузовика "ГАЗ".

Требования МВД к новому - "европейскому" - автозаку таковы: "комфортные условия, как для арестованных, так и для конвоя. А именно: современные системы отопления и кондиционирования и кардинально новый внутренний дизайн - вместо общих камер для взятых под стражу должны быть оборудованы индивидуальные места с мягкими сидениями.

Конкурс МВД выиграл Херсонский автомобильный завод "АнтоРоус".

Как рассказал ИА "МОСТ-Харьков" начальник отдела продаж предприятия Сергей ГОРБУНОВ, новый автомобиль, а точнее, автобус для перевозки заключённых, будет собран на базе шасси Nissan, которые завод производит по лицензии. Также у "тюремного автобуса" будет Nissanовский мотор.

Показать "европейский автозак" Херсонский автозавод планирует в конце сентября.