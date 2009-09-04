Мэры Киева и Лондона договорились способствовать инвестициям

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и лорд-мэр лондонского Сити Иан ЛУДЕР договорились способствовать обеспечению благоприятного делового климата в реализации инвестиционных проектов.

Как информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации, встреча мэров состоялась в украинской столице.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверил гостей, что Киев открыт для инвестиций в столичную инфраструктуру.

«Инвестиции особо важны в свете подготовки Киева к чемпионату Европы по футболу 2012 года. Мы готовы сделать конкретные предложения и убеждены, что именно в Киеве инвестиции позволят получить значительно более высокий уровень прибыльности, чем в других городах», – подчеркнул мэр Киева.

Отвечая на вопрос И.ЛУДЕРА, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ рассказал о мерах по улучшению делового климата в Киеве.

«К сожалению, коррупция в этой стране существует, в том числе и в Киеве. Это общенациональная проблема”, - отметил Киевский городской голова.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что в настоящее время основным средством борьбы с коррупцией в столице является сокращение разрешительных процедур и установление жестких сроков по выдаче необходимых документов.

“Я с полной ответственностью заверяю достопочтенных гостей, что как малые, так и средние и большие предприятия работают в Киеве успешно», – отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

И.ЛУДЕР одобрил инициативы столичной администрации по сокращению бюрократических процедур для предпринимателей и посоветовал украинской стороне обратить внимание на механизм «единого электронного окна», который дает возможность предпринимателям быстро и удобно запросить необходимые им документе с помощью сети Интернет.

«Представители бизнеса и руководители городов разных стран считают именно этот механизм наиболее эффективным», – отметил И.ЛУДЕР.

На встрече мэр лондонского Сити пригласил Киевского городского голову посетить Лондон и перенять опыт города в сфере государственно-частного партнерства для финансирования строительства как прибыльных, так и неприбыльных объектов.