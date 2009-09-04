Львов начал искать 1 млрд. грн. на строительство терминала аэропорта

Львовская областная государственная администрация в рамках подготовки к Евро-2012 начала переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о выделении кредита на строительство нового терминала львовского аэропорта в размере 1 млрд. грн.

Планируется, что эти средства будут привлечены городом под госгарантии сроком на 10 лет, сообщил газете «Дело» (№139 от 4 сентября) председатель Львовской ОГА Николай КМИТЬ.

При этом он отметил, что «миллиард от ЕБРР» рассматривается как запасной вариант, который будет задействован, если провалится намеченный на 9 октября конкурс по привлечению инвестора. «Конкурс по строительству терминала постоянно переносится и откладывается. И если он в конечном результате не «выгорит», то нам предстоит идти другим путем. Один из которых - привлечение кредита ЕБРР», - сказал Н.КМИТЬ.

В ЕБРР изданию подтвердили факт ведения переговоров. «Мы ознакомлены с концепцией этого проекта и все задачи обсуждались с нашим банком. Но факт финансирования на данный момент мы подтвердить не можем», - заявил пресс-секретарь киевского офиса ЕБРР Антон УСОВ.

Во Львовской ОГА отмечают, что именно Министерство транспорта и связи, которое отвечает за проведение конкурса по поиску инвестора, постоянно срывает сроки проведения тендера. Н.КМИТЬ напомнил, что сначала конкурс должен был состояться 8 июня, затем его назначили на 15-е. Потом тендер перенесли на июль, далее - на 9 сентября, а потом отложили еще на месяц.

«Конкурс проводит министерство, и, видимо, они еще кого-то из инвесторов ждут», - предположил губернатор. До 14 сентября, уточнил он, Минтранссвязи продолжает принимать заявки от потенциальных инвесторов.

В то же время, экс-министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ скептически отнесся к успешному завершению конкурса по поиску инвестора на строительство терминала. Он считает, что в аэропорту сначала нужно построить взлетно-посадочную полосу (ВПП), которая сможет принимать самолеты по параметрам Евросоюза. Без этого, уверен И.ВИНСКИЙ, «никто не даст на терминал денег».

Однако, по словам губернатора, потенциального инвестора на строительство терминала можно привлечь и к реконструкции ВПП. Он сообщил, что в договоре для этого прописан пункт, что можно договориться и по эксплуатации полосы. «На самом деле, сейчас у правительства нет денег на ее реконструкцию, и предложив услуги по строительству полосы, инвестор может перевесить чашу весов в свою сторону», - считает Н.КМИТЬ.

Реконструкцией взлетно-посадочной полосы аэропорта «Львов» занимается компания «Азовинтекс». Средства на эти работы в размере почти 700 млн. грн. выделил Кабмин. Однако для расширения ВПП необходимо освободить прилегающую к ней территорию, на которой еще остались объекты трех предприятий и 89 кооперативных гаражей. Кабмин выделил на выкуп этих земель 10 млн. грн. и обязал Львовскую облгосадминистрацию закрыть этот вопрос до конца сентября.

*** Проект строительства терминала аэропорта «Львов» в этом году разработала компания «Тебодин Украина». Он предполагает площадь около 39 тыс. кв. м, пропускную способность - 1 тыс. пассажиров в час. Ожидается, что в нем будет 54 места для стоянки самолетов Boeing-767.

Сейчас Львовский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу, способную принимать воздушные суда со взлетной массой до 350 тонн и аэровокзал с пропускной способностью 240 пассажиров в час.