Васюник: к Евро-2012 необходимо готовиться комплексно

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК настаивает на том, что подготовку Украины к Евро-2012 нужно проводить комплексно, а не сосредоточиваться лишь на строительстве стадионов или аэропортов.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь И.ВАСЮНИКА Галина РУСИН, об этом он заявил в своем выступлении во время сегодняшнего заседания правительства.

И.ВАСЮНИК, в частности, отметил, что весь чемпионат будет длиться 650 часов, и только около 62 часов будет отведено на футбольные матчи. “Всю остальную часть, а это 9/10 времени своего пребывания, гости турнира будут ходить по нашим улицам, ездить нашим транспортом, обращаться в медицинские заведения, посещать культурные и исторические памятники”, - сказал вице-премьер.

При этом он заметил, что, по прогнозам, ожидается больше миллиона туристов из Западной Европы, поскольку Австрию и Швейцарию, где прошел Евро-2008, посетили около 2 миллионов болельщиков.

И.ВАСЮНИК отметил, что обновленная Государственная целевая программа, утвержденная правительством, предусматривает именно комплексную подготовку государства к этому мероприятию, потому что от того, с какими впечатлениями уедет миллион туристов, у них останется мнение об Украине.

Сейчас же, по словам И.ВАСЮНИКА, “звучат рекомендации технократического подхода к подготовке”, наподобие того, чтобы строить лишь стадионы или достраивать исключительно аэропорты.

“Еще раз хочу отметить: мы должны вкладывать равномерно и в культурные объекты, и в медицинские заведения, и в коммунальные дороги. Потому что наступает время, когда мы просто не успеем этого сделать”, - сказал И.ВАСЮНИК, добавив, что это не его персональная позиция, а виденье турнира Европейским футбольным союзом (УЕФА).