Украинцы назвали города, которые будут принимать Евро-2012

Киев и Донецк, по мнению большинства граждан, могут наилучшим образом представить Украину на Евро-2012, и именно эти два города будут фактически принимать матчи чемпионата.

Такие результаты исследования общественного мнения на пресс-конференции в УНИАН обнародовал руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей АНТИПОВИЧ.

Подавляющее большинство опрошенных (63,2%) считают, что среди четырех городов-претендентов наилучшим образом представить Украину на Евро-2012 может Киев. Несколько меньше сторонников у Донецка (39,6%). Харьков и Львов, как города, которые лучше остальных готовы к Евро-2012, назвали немногим меньше четверти респондентов (23% и 22,6%, соответственно).

Что касается городов, которые, по мнению опрошенных, фактически будут принимать матчи чемпионата, то шансы Киева оценили несколько хуже, чем его потенциал (56,7%), шансы Донецка – несколько лучше (43,1%), шансы Харькова и Львова примерно так же (21,4% и 20,6%, соответственно).

При этом жители запада и востока страны считают, что именно их города (Львов и Харьков) могут вместе с Киевом наилучшим образом представить Украину на Евро-2012, однако шансы Донецка принять чемпионат они оценивают выше.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» с 2 по 15 июля во всех регионах Украины. Методом личного формализованного интервью опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Для значений, приближенных к 50%, погрешность составляет не больше 3%, для значений, приближенных к 30%, - не больше 2,6%, для значений, приближенных к 10%, - не больше 1,8%.

Региональное деление областей: запад (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая); центр (Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская); север (г. Киев, Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская); юг (АР Крым, Одесская, Херсонская, Николаевская); восток (Днепропетровская, Запорожская, Харьковская); Донбасс (Донецкая, Луганская).