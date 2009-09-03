Большинство украинцев против отказа от Евро-2012

Большинство граждан, невзирая на трудности, возникающие с подготовкой Украины к Евро-2012, выступают против идеи отказаться от проведения турнира в нашем государстве.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей АНТИПОВИЧ, об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования общественного мнения по этому вопросу.

Так, почти половина опрошенных (46,4%) скорее негативно относятся к возможному отказу от проведения Евро-2012 в Украине, и только 9,3% респондентов готовы поддержать эту идею. Вместе с тем, каждому пятому (21,1%) безразлично состоится чемпионат, или нет, а еще четверть (23,2%) - не смогли определиться по этому поводу. Больше всего сторонников Евро-2012 оказалось на севере и востоке, меньше всего – на юге Украины. Как допустил А.АНТИПОВИЧ, к этому привела потеря Одессой права претендовать на матчи чемпионата.

Также существует четкая закономерность: чем младше респонденты, чем выше их образование и материальное состояние, тем больше среди них сторонников Евро-2012. Граждане, по национальности украинцы, больше болеют за проведение турнира, чем русские. Кроме того, женщинам почти вдвое больше безразлично Евро-2012, чем мужчинам (26,1% и 15,1%, соответственно).

Вместе с тем, большинство респондентов (43%) отметили, что не верят в способность Украины до 30 ноября (когда УЕФА окончательно будет решать судьбу принимающих городов) выполнить большую часть требований УЕФА. Верят в это лишь четверть опрошенных (25,7%). При этом, самые большие оптимисты живут на севере и востоке, пессимисты - на юге.

Шансы выполнить до 30 ноября требования УЕФА украинцы оценивают на треть лучше, чем русские. Характерно, что чем выше образование опрошенных, тем больше они верят в возможности Украины.

Комментируя результаты исследования, директор Центра политического анализа «Пента» Владимир ФЕСЕНКО заметил, что количество желающих увидеть Евро-2012 в Украине превышает количество футбольных болельщиков, что свидетельствует о понимании гражданами общественного значения турнира, а не сугубо спортивного. Скепсис относительно 30 ноября, по его мнению, вызван двумя факторами. Во-первых, это объективные причины, связанные с ситуацией в стране, - экономический кризис, политическая нестабильность и тому подобное.

Во-вторых, считает эксперт, это субъективный фактор, непосредственно не связанный с Евро-2012, – кризис доверия к власти. “Люди, которые преимущественно не доверяют власти, они, конечно, со скепсисом относятся и к возможностям этой власти”, - сказал он.

То есть, подытожил В.ФЕСЕНКО, субъективный фактор существенно влияет на общественное мнение и отношение украинцев ко всему, что касается будущего чемпионата.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» с 2 по 15 июля во всех регионах Украины. Методом личного формализованного интервью опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Для значений, приближенных к 50%, погрешность составляет не больше 3%, для значений, приближенных к 30%, - не больше 2,6%, для значений, приближенных к 10%, - не больше 1,8%.

Региональное деление областей: запад (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая); центр (Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская); север (г. Киев, Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская); юг (АР Крым, Одесская, Херсонская, Николаевская); восток (Днепропетровская, Запорожская, Харьковская); Донбасс (Донецкая, Луганская).