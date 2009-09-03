Кабмин выделил Харьковской области 173,7 млн. грн. на Евро-2012

Кабинет министров Украины выделил 137,7 млн. грн. для подготовки Харьковской области к Евро-2012.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя облгосадминистрации Сергея СТОРОЖЕНКО.

По словам С.СТОРОЖЕНКО, в сегодняшнем заседании Кабинета министров приняла участие делегация от Харьковской области в составе Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА, координатора работ по Евро-2012 в Харькове, генерального инвестора Александра ЯРОСЛАВСКОГО, а также заместителя председателя облгосадминистрации С.СТОРОЖЕНКО, которые отчитались о ходе строительства и реконструкции инфраструктуры в Харькове и Харьковской области в рамках подготовки к Евро-2012.

С.СТОРОЖЕНКО заявил, что после докладов участников заседания Кабмин принял решение начать финансирование харьковских объектов Евро уже в сентябре.

«После доклада вице-премьера Ивана ВАСЮНИКА Кабинет министров Украины принял решение открыть финансирование подготовки Харьковской области к Евро-2012 в сентябре. Речь идет о средствах для строительства стадиона «Металлист», взлетно-посадочной полосы аэродрома и коммунальных дорог в городе Харькове», - сказал С.СТОРОЖЕНКО.

По его словам, в сентябре на счета казначейства должен поступить первый транш, в частности, 100 млн. грн. на реконструкцию стадиона, 56,7 млн. грн. на взлетно-посадочную полосу и 17 млн. грн. на дороги.

Также, подчеркнул С.СТОРОЖЕНКО, Кабмин освободил от уплаты пошлины все товары и изделия (всего 10 наименований), не выпускаемые в Украине, которые были ввезены в страну и использованы для оснащения стадиона «Металлист».