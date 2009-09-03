В Польше к Евро-2012 построят скоростную трассу Варшава-Вроцлав

Главная дирекция дорог и автострад (GDDKiA) планирует к чемпионату Европы по футболу в 2012 году построить почти 250 км скоростной дороги между Вроцлавом и столицей Польши Варшавой.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным компании Pl2012, благодаря этому дорога между городами, принимающими матчи чемпионата, будет занимать даже на 40 минут меньше времени, чем сейчас.

Вроцлавский отдел GDDKiA, который планирует в сентябре определить победителя ранее объявленного тендера на выполнение этих работ, планирует начать строительство еще в этом году.

Планируется построить скоростную дорогу без перекрестков и светофоров, что позволит ехать со скоростью 110-130 км в час.

Для улучшения автомобильного сообщения промышленного Сленска на юге Польши с польской столицей планируется также модернизировать дороги на окраинах Познани, Лодзи и самой Варшавы.

Обещаниям GDDKiA радуются водители, которые подсчитали, что после строительства дорог и заявленных модернизаций, из Вроцлава в Варшаву можно будет доехать менее чем за 5 часов.