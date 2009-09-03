Спецслужбы Украины и Польши подписали соглашение по Евро-2012

Служба безопасности Украины и Агентство внутренней безопасности Польши подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах обеспечения безопасности граждан в связи с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Церемония подписания соглашения состоялась во Львове.

Подписи под документом поставили председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО и председатель Агентства внутренней безопасности Польши Кшиштоф БОНДАРИК.