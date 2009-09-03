Государство станет совладельцем стадионов в Харькове и во Львове

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта приобретет право на владение частью имущества харьковского стадиона "Металлист" и стадиона во Львове, который строится к Евро-2012, после введения этих арен в эксплуатацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, такое условие указано в инвестиционных соглашениях между Минспорта и органами местного самоуправления, которые являются сегодня владельцами арен.

С целью обеспечения своевременного введения в эксплуатацию обоих стадионов, отмечается в сообщении, Кабинет министров Украины принял решение поддержать их подготовку за счет средств госбюджета. Соответствующие изменения ранее были внесены в Государственную целевую программу по подготовке и проведению Евро-2012.

Так, государственная поддержка реконструкции "Металлиста" составит 206,6 млн. грн. Благодаря этому, харьковская арена будет введена в эксплуатацию до конца 2009 года.

Государственное финансирование работ по строительству нового стадиона во Львове будет осуществляться в течение двух лет. В 2009 году арена будет профинансирована на сумму 100 млн. грн., в следующем году из госбюджета предусматривается направить 200 млн. грн.

Оба стадиона сегодня является объектами коммунальной собственности – Львовского городского совета и Харьковского областного совета, соответственно.

Согласно утвержденному правительством Порядку использования средств Стабилизационного фонда для подготовки к Евро-2012, строительство и реконструкция стадионов коммунальной собственности за счет средств государственного бюджета может осуществляться исключительно на основании инвестиционных договоров между Минспорта как центральным органом исполнительной власти и соответствующими органами местного самоуправления, которые являются владельцами коммунальных стадионов. При этом, в инвестиционные договора обязательно должны быть включены условия относительно формирования за счет имущества, созданного в результате использования средств Стабфонда, доли государства в уставном капитале стадионов.

Во исполнение отмеченной нормы Министерством были разработаны проекты соответствующих инвестиционных договоров, которые Кабмин одобрил 31 августа на своем заседании. В тот же день они были подписаны всеми договорными сторонами.

После введения харьковского стадиона "Металлист" (2009 год) и стадиона во Львове (2010 год) в эксплуатацию, доля их в уставном капитале, которая будет соответствовать объемам государственной поддержки, будет управляться Министерством по делам семьи, молодежи и спорта.