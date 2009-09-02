Львов гарантировал УЕФА размещение участников и гостей ЧЕ-12

Львовский городской председатель Андрей САДОВЫЙ направил президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ письменные гарантии относительно размещения гостей, участников и болельщиков финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Также специалисты разработали концепцию по организации размещения в городе гостей, участников и болельщиков чемпионата.

“Впервые создана уникальная база гостиниц со всеми параметрами каждого объекта. Мы можем утверждать, что имеем полную картину размещения в городе и регионе, и уже сегодня четко знаем, кто приедет в город, сколько времени проведет во Львове, каким образом будет путешествовать, в чем нуждается и где остановится”, - подчеркнул А.САДОВЫЙ.

Он отметил, что речь идет не только о целевых группах УЕФА - штаб-квартире, командах, рефери и СМИ, но и обо всех болельщиках в целом.

По словам городского председателя, с официальным туроператором УЕФА компанией TUI во Львове подписаны соглашения и проведена инспекция гостиничных номеров. В приложении к разработанной львовянами концепции размещения есть каталог всех гостиниц. Эти два документа были переданы УЕФА.

Напомним, одним из требований УЕФА к украинским городам-хозяевам Евро-2012 после их определения в мае на заседании исполкома организации в Бухаресте было предоставление до 31 августа гарантий размещения.