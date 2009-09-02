Сборная Украины скатилась на 6 позиций в рейтинге ФИФА

Лидер - прежний

Сборная Украины по футболу скатилась на 6 позиций в сентябрьском рейтинге ФИФА, который был опубликован в среду. Лидерство по-прежнему удерживает Бразилия. 1 (1). Бразилия - 1604 2 (2). Испания - 1588 3 (3). Голландия - 1376 4 (5). Италия - 1186 4 (4). Германия - 1186 6 (6). Россия - 1129 7 (7). Англия - 1127 8 (8). Аргентина - 1113 9 (10). Хорватия - 1101 10 (9). Франция - 1040 ... 25 (19). Украина - 829

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