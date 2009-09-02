Сборная Украины скатилась на 6 позиций в рейтинге ФИФА
15:58, 02 сентября 2009Футбол 2012
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Лидер - прежний
Сборная Украины по футболу скатилась на 6 позиций в сентябрьском рейтинге ФИФА, который был опубликован в среду. Лидерство по-прежнему удерживает Бразилия.
1 (1). Бразилия - 1604
2 (2). Испания - 1588
3 (3). Голландия - 1376
4 (5). Италия - 1186
4 (4). Германия - 1186
6 (6). Россия - 1129
7 (7). Англия - 1127
8 (8). Аргентина - 1113
9 (10). Хорватия - 1101
10 (9). Франция - 1040
...
25 (19). Украина - 829
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