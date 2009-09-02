Главная задача Украины - стабильное финансирование объектов ЧЕ-12

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК убежден, что главная задачание органов центральной и местной власти, ответственных за подготовку Украины к Евро-2012, обеспечить динамичное и полное финансирование работ на всех основных объектах будущего Чемпионата Европы по футболу.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь вице-премьера Галина РУСИН, об этом И.ВАСЮНИК заявил 1 сентября на брифинге в Киевском военном лицее им. И.Богуна.

“Практически на протяжении последнего периода нет такого заседания правительства, на котором не рассматривается вопрос подготовки страны к Евро-2012. Просто время такое, что оно требует очень быстрой реакции и очень прагматичных решений”, - сказал И.ВАСЮНИК. Он напомнил, что 31 августа такие решения были оперативно приняты по Львову.

Ответственные за подготовку инфраструктуры турнира государственные органы и мэры принимающих городов, отметил вице-премьер, не могут успокаиваться на достигнутом. “Некоторое время назад я говорил, что ничего не закончилось 13 мая, и ничего не закончится 30 ноября и 10 декабря. Украина, априори, когда получила право проводить чемпионат, не имела необходимой готовой инфраструктуры. Нам нужно все 4 года отработать так, чтобы этот проект продемонстрировал и украинцам, и Европе высокое качество и возможности Украины", – подчеркнул И.ВАСЮНИК.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая этого года определил по четыре города в Украине и Польше, в которых пройдут матчи Евро-2012 (формат “4х4”). Вместе с тем, украинским городам до 30 ноября нужно выполнить ряд условий и предоставить гарантии своей возможности реализовать взятые в рамках турнира обязательства. 10 декабря, оценив динамику подготовки нашего государства, Исполком УЕФА примет окончательное решение относительно формата Евро-2012 в Украине.